Архангельск, , 13:09 — REGNUM В Архангельске стартовала Арктическая форумная неделя, она объединит сразу три деловых форума, посвященных развитию экономического потенциала северных регионов.

Как сообщили ИА REGNUM организаторы мероприятия, в программе — обсуждение вопросов, связанных с реализацией крупнейших инвестиционных проектов в Арктической зоне: «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2», освоение газового месторождения Каменномысское-море на Ямале, создание Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области, разработка Крузенштернского и Харасавэйского месторождений, разработка Павловского свинцово-цинкового месторождения на Новой Земле и т. д. Будут затронуты перспективы таких проектов, как ПЛК «Архангельск», Жатайская судоверфь, порт «Индига».

Участники мероприятия обсудят вопросы законы об арктических преференциях, перспективы на арктическом шельфе, вопросы развития береговой инфраструктуры и ряд других тем.