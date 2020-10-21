Нижний Новгород, , 13:02 — REGNUM Расследование по делу 13-летней Марии Ложкаревой, пропавшей в 2018 году завершилось. Дело передано в суд, главному подозреваемому может грозить пожизненное заключение. Об этом сообщил Следственный комитет по Нижегородской области 21 октября.

В ведомстве сообщили, что главным подозреваемым является 44-летнего Дмитрий Синицын, который раннее был судим. Ему может грозить наказание по совокупности преступлений, предусмотренных статьями «убийство малолетнего с целью сокрыть другое преступление» и «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего».

По версии следствия, вечером 1 августа 2018 года Синицын напал на девочку, затащил ее в безлюдное место, где совершил насильственные действия сексуального характера.

«Осознавая, что девочка сможет сообщить в правоохранительные органы, он задушил ребенка. После этого он спрятал тело погибшей в неустановленном месте на территории Кстовского района и скрылся с места преступления», — сообщают в следственном комитете.

Подозреваемого задержали в июле 2019 года. Свою вину он не признал и отказался давать показания.

Тело Марии Ложкаревой до сих пор не найдено.