Пермь, , 12:58 — REGNUM Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что лично занимается проблемой возникшего дефицита лекарств. На заседании краевого правительства он пообещал в ближайшее время провести совещание с руководство аптек, сообщает 59.ru.

«Проблема, к сожалению, имеется. Эта проблема — в плоскости маркировки лекарственных препаратов. Проинформировали об этом и федеральное правительство. Считаем, что работу здесь нужно выстраивать более четко. Лично занимаюсь вопросами поставки в наши аптеки лекарственных препаратов», — сказал глава региона.

В минздраве Прикамья, комментируя возникшую ситуацию, отметили, что с октября начался ажиотажный спрос на противовирусные и антибактериальные препараты. Это связано с сезонными заболеваниями ОРВИ и увеличением числа граждан, которые имели контакт с зараженными коронавирусом. До сентября аптеки имели трехмесячный запас противовирусных, антибактериальных и антисептических средств. Но на данный момент их количество резко сократилось, информирует РБК.