Владикавказ, , 12:56 — REGNUM В Северной Осетии за минувшие сутки выявлено еще 50 случаев заражения коронавирусом. Общее число носителей инфекции достигло 6701 человека, сообщает 21 октября на своей странице в Instagram министерство здравоохранения региона.

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Численность «активных» случаев в настоящее время составляет 891. В стационары госпитализированы 28 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, в том числе девять детей.

Общее число находящихся на лечении в больнице вместе с теми, у кого коронавирус пока не подтвержден, достигло 651 человека, среди них 22 ребенка. Тяжелое состояние отмечается у 48 пациентов, 15 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За все время врачи вылечили 5740 жителей республики, не смогли спасти 70 человек.

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