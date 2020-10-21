Севастополь, 21 октября 2020, 12:54 — REGNUM 53 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе за минувшие сутки, данные опубликовала 21 октября пресс-служба правительства города. 20 октября сообщалось о 50 новых случаях заражения.
Также за минувшие сутки пополнилась статистика смертности — скончались двое мужчин в возрасте 73 и 78 лет, у обоих развилась двусторонняя вирусно-бактериальная пневмония на фоне хронических заболеваний.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»
С начала года в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус получили 1743 человека, выздоровели 1148 человек, 53 умерло. В больницах региона находятся 278 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.