Севастополь, , 12:54 — REGNUM 53 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе за минувшие сутки, данные опубликовала 21 октября пресс-служба правительства города. 20 октября сообщалось о 50 новых случаях заражения.

«По состоянию на утро 21 октября зарегистрировано 53 новых случая заболевания COVID-19. Заболевшие — местные жители в возрасте от 16 до 80 лет. 53 человека выписаны после выздоровления.

Также за минувшие сутки пополнилась статистика смертности — скончались двое мужчин в возрасте 73 и 78 лет, у обоих развилась двусторонняя вирусно-бактериальная пневмония на фоне хронических заболеваний.

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С начала года в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус получили 1743 человека, выздоровели 1148 человек, 53 умерло. В больницах региона находятся 278 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.