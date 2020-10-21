Екатеринбург, , 12:54 — REGNUM Жители Екатеринбурга всё чаще вызывают скорую помощь при малейших намёках на ОРВИ, сообщил главный врач скорой медицинской помощи Игорь Пушкарев на брифинге.

Скорая помощь Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

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Скорая столкнулась с пиковыми нагрузками в последние дни — принимается по 3700 звонков в сутки, совершается более чем 1500 выездов. Однако часто медикам звонят люди с незначительными симптомами ОРВИ.

«Наблюдается небольшая истерия», — признал руководитель.

Пушкарёв обратил внимание, что скорая помощь — не горячая линия. куда можно звонить по всем вопросам, связанным с заболеваемостью ОРВИ или COVID-19,

Как сообщало ИА REGNUM, время ожидания скорой увеличилось до шести часов, ранее сообщал вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

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