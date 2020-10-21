Вашингтон, , 12:58 — REGNUM На американской онлайн-площадке Bring a Trailer выставлен на продажу тщательно отреставрированный Blazer K5 1972 года выпуска. Об этом сообщается на сайте компании.

Премьера этой модели состоялась ещё в 1969 году и позиционировалась она как конкурент Ford Bronco. Со временем Blazer K5 стал настоящей «классикой».

Сообщается, что выставленный на торги экземпляр пришлось восстанавливать. Были отремонтированы: мотор, шасси и отделимые детали подвески. Кроме того, авто получило оригинальную схему окраски кузова: сочетание оранжевого и белого цветов. Также были доработаны бамперы, зеркала, передняя оптика и съёмная жёсткая крыша. «Обут» автомобиль в 33-дюймовые внедорожные шины повышенной прочности.

Начальная цена раритетного автомобиля 50 000 долларов.

Ранее на аукционе Bring a Trailer был выставлен на продажу рестомод Willys — пикап 1955 года «скрещенный» с Jeep Wrangler 2014 года.

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