Кострома, 21 октября 2020, 12:50 — REGNUM В Костромской области за последние сутки коронавирусом заразились 92 человека, за этот же период излечились 62 больных. Об этом 21 октября сообщает оперативный штаб по региону.

«Последняя суббота». Юдель Пэн
«Последняя суббота». Юдель Пэн

В области скончались трое пациентов — двое мужчин 57 и 73 лет и пенсионерка в возрасте 85 лет. Таким образом, число летальных исходов среди больных с диагнозом COVID-19 в регионе возросло до 120.

С начала эпидемиологического периода в Костромской области выявили 6278 заражённых, 4633 из них выздоровели. В больницах сейчас находится 218 человек, ещё 1312 граждан лечатся на дому.

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