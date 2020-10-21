Томск, , 12:45 — REGNUM За последние сутки в Томской области скончались два пациента с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 21 октября в региональной администрации.

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Оба умерших входили в группу риска по возрасту (старше 65 лет) и хроническим заболеваниям.

За весь период пандемии в Томской области скончались 106 пациентов, у которых диагностировали COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 октября в Томской области выявлено 10 454 случая заражения SARS-CoV-2.

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