Екатеринбург, , 12:44 — REGNUM В Екатеринбурге нагрузка на скорую помощь оказалась пиковой. Об этом на брифинге заявил главный врач станции Игорь Пушкарёв.

Новые автомобили Скорой помощи Екатеринбург.рф

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Как пишет Накануне.Ru, жители Екатеринбурга буквально атаковали службу звонками. Рост отмечен в последние четыре дня.

«Последние двое суток у нас идет более 3 тыс. 700 звонков, мы выполняем более 1,5 тыс. вызовов», — отметил Пушкарёв. Он также добавил, что в среднегодовом значении вызовов обычно бывает 1100−1200 за сутки.

«Да, это пиковая нагрузка, но мы справились», — заверил руководитель.