Махачкала, , 12:47 — REGNUM Следствие в Дагестане завершило расследование уголовного дела против журналиста, предпринимателя и соучредителя благотворительного фонда, которые обвиняются в участии в террористической и экстремистской деятельности, а также организации финансирования терроризма. Все трое предстанут перед судом, сообщается 21 октября на сайте Следственного комитета России.

Фигурантами дела являются редактор отдела религии дагестанской общественно-политической газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев, соучредитель благотворительного фонда «Ансар» Абубакар Ризванов и предприниматель из Карачаево-Черкесии Кемаль Тамбиев. Все трое были задержаны и арестованы в середине июня 2019 года и с тех пор находятся в махачкалинском СИЗО.

По версии следствия, в 2009 году Гаджиев, Ризванов и Тамбиев объединились с находящимся в международном розыске Исраилом Ахмеднабиевым и другими неустановленными лицами для участия в деятельности экстремистских и террористических организаций.

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Для распространения идей терроризма и финансирования боевиков они, как считает следствие, организовали сбор денег через различные благотворительные фонды и группы в соцсетях. Люди делали пожертвования, полагая, что средства пойдут на содержание сирот, помощь тяжелобольным, строительство мечетей и оказание помощи беженцам на территории Сирии.

Гаджиев, по версии следствия, опубликовал в «Черновике» ряд статей, в которых призывал читателей вносить средства в созданные ими якобы благотворительные фонды. Всего в результате организованного Ахмеднабиевым, обвиняемыми и неустановленными лицами сбора на счета созданных ими фондов поступило не менее 68 млн рублей, 200 тыс. долларов США и 48 тыс. турецких лир.

В отношении Ахмеднабиева и других участников преступной группы, объявленных в международный розыск, расследование продолжается.

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