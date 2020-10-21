Великий Новгород, , 12:42 — REGNUM В Новгородской области за минувшие сутки выявили 74 новых носителя коронавирусной инфекции, сообщили 21 октября в региональном оперативном штабе. Новые суточные данные — на один случай меньше, чем было днем ранее.

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Из числа новых случаев 44 пришлось на Великий Новгород. Еще 16 случаев вписал в статистику Боровичский район, семь — Новгородский район, по два — Батецкий, Валдайский и Демянский районы, один — Крестецкий район.

С учетом новых данных в Новгородской области зафиксирован 6551 случай заражения за всё время пандемии. Из этого количества заразившихся выздоровели 4859 человек, а 83 пациента скончались от ковида.

Под медицинским наблюдением в Новгородской области находится 1561 человек. За сутки в регионе проведено 1530 тестов на коронавирус.

Напомним, губернатор региона Андрей Никитин поручил министерству образования Новгородской области проработать вопрос о продлении осенних каникул в школах, дополнительно, на одну неделю. Они начнутся с понедельника, 26 октября, и, по расписанию, должны продлиться десять дней.

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