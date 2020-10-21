Владикавказ, , 12:42 — REGNUM В Северной Осетии ежедневно растет число пациентов с диагнозом COVID-19. При этом наблюдается тенденция роста доли лиц молодого возраста среди заразившихся коронавирусом. Таким наблюдением поделилась 20 октября с журналистами заместитель главного врача больницы скорой помощи Алла Цкаева.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»

«Если весной среди больных преимущественно были пациенты старшего поколения, то сейчас много молодых», — приводит её слова портал «Основа».

Цкаева также рассказала, кто из заболевших подлежит госпитализации. По ее словам, у пациента должна быть высокая температура — выше 38,5, сатурация — ниже 95, а также негативные результаты КТ-исследования. Помимо этого, в первую очередь госпитализируют больных из группы риска, к которым относятся лица с хроническими заболеваниями и граждане старше 65 лет.

Читайте также: В Северной Осетии фиксируется подъем заболеваемости COVID-19