Томск, , 12:36 — REGNUM По состоянию на 21 октября в Томской области коронавирус выявлен у 10 454 человек, в том числе за прошедшие сутки подтвержден 171 случай заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

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Выздоровел 7401 житель региона, в том числе 31 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 20 октября в Томской области было выявлено 174 носителя коронавируса.

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