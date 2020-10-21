Москва, , 12:36 — REGNUM Депутат Госдумы Валерий Гартунг («Справедливая Россия») заболел COVID-19, об этом парламентарий сообщил в соцсетях.

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«Вчера традиционно перед пленарным заседанием у меня брали анализ на коронавирус. А вечером позвонили и сказали, что результат положительный. Я решил об этом написать, потому что шила в мешке не утаишь и все равно мое отсутствие на заседании все заметят», — написал Гартунг.

Парламентарий сообщил, что чувствует себя хорошо, температуры у него нет.

«Мой опыт показывает, что даже если соблюдать все правила и меры безопасности, все равно можно заразиться. Берегите себя и своих близких», — подчеркнул Гартунг.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Гартунг представляет в Госдуме Челябинскую, Оренбургскую и Самарскую области.