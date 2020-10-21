Ижевск, , 12:34 — REGNUM Ижевский автомобильный завод (входит в Группу АвтоВАЗ) отмечает свой 55-летний юбилей. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба компании.

В сообщении компании говорится, что 21 октября 1965 года был подписан приказ об организации автопроизводства в Ижевске. Завод строили люди из 22 городов СССР. Отмечается, что впервые в стране на стройке были задействованы вертолеты.

«Производство автомобилей в Ижевске началось с модели «Москвич-408»: первый седан был собран в декабре 1966 года», — говорится в сообщении автопроизводителя.

В честь юбилея состоятся два мероприятия. Среди них: открытие мемориальной доски, посвященной основателю завода Д.Ф. Устинову, а также автомобильный пробег по улицам Ижевска.

Напомним, в сентябре 2020 года дилеры АвтоВАЗа реализовали в РФ 35 304 автомобиля Lada (включая Lada Niva) — на 6,1% больше, чем год назад.

Читайте также: Представлена 340-сильная версия Lada Granta