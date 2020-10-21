Вашингтон, , 12:27 — REGNUM Ощущение ужаса, которое предоставляет геймерам кооперативная игра Phasmophobia, вышло на новый уровень после того, как хакеры решили обратить своё внимание на этот проект. Об этом 21 октября сообщил портал Screen Rant.

Многие игроки сообщают, что в лобби игры (комната, где происходит подготовка к прохождению уровня) стали появляться призраки и демоны в огромных количествах. Кроме того, хакеры научились влиять на генерацию случайных параметров, из-за чего серьёзно меняется поведение искусственного интеллекта Phasmophobia, который должен правильно пугать игроков.

Студия Kinetic Games сообщила, что она уже ищет способы решения проблемы, однако издание отметило, что небольшой команде инди-разработчиков будет непросто справиться с такой задачей.

Релиз Phasmophobia в Steam состоялся 18 сентября 2020 года. Игра быстро стала популярной и вошла в в топ-5 самых популярных игр сервиса.

Читайте ранее в этом сюжете: Искусство онлайн-ужаса: Phasmophobia — самая страшная игра всех времён?