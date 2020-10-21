Нальчик, , 12:26 — REGNUM Рост числа новых случаев заражения коронавирусом заставляет власти Кабардино-Балкарии принимать решение об увеличении коечного фонда в стационарах. Для лечения пациентов с COVID-19 на будущей неделе откроется еще один госпиталь, сообщил минздрав региона на своей странице в Instagram.

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Его развернут на базе центральной районной больницы Терского района. В нем будет создано 180 коек. В настоящее время ведется подводка кислородной подачи к 90 из них.

По данным минздрава республики на 20 октября, число госпитализированных с коронавирусом или с подозрением на него составило почти полторы тысячи человек. Им оказывают помощь в шести медицинских учреждения, в том числе в центральных районных больницах в городе Прохладном, в Прохладненском и Чегемском районах, в городе Нарткале, в селении Анзорей и в Республиканской детской клинической больнице.

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