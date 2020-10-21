Тбилиси, , 12:28 — REGNUM В Грузии за сутки скончались 14 пациентов диагнозом COVID-19, самому молодому из них еще не исполнилось 30 лет. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава страны, 21 октября рассказал глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

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«На сегодняшнее утро в клиниках Батуми, Кутаиси и Тбилиси скончались 14 пациентов. Они были в основном преклонного возраста, но, к сожалению, один из умерших пациентов был в возрасте до 30 лет», — сказал руководитель центра.

Это был самый молодой пациент с COVID-19, который скончался в Грузии. Гамкрелидзе не стал называть причину смерти, так как считает это неуместным.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 21 октября, в Грузии за время пандемии выявили 21 208 носителей коронавируса, в том числе 1351 за последние сутки. Это является максимальным показателем для страны.

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