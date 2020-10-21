Москва, , 12:24 — REGNUM Поздравительную телеграмму актеру, кинорежиссеру и сценаристу Никите Михалкову в связи с его 75-летним юбилеем направил председатель правительства России Михаил Мишустин. Текст поздравительного документа 21 октября обнародован на сайте правительства РФ.

«Вы обладаете особым даром, тонким художественным вкусом, умением создавать на съемочной площадке уникальное творческое пространство, где главная роль принадлежит актерам. Это помогает вам воплощать в жизнь самые смелые замыслы, снимать шедевры киноискусства», — указывается в поздравлении.

Также в нем подчеркивается, что Михалков по праву считается современным классиком как отечественного, так и мирового кинематографа, и высказывают пожелания режиссеру вдохновения и новых премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее указ, согласно которому российскому режиссеру, актеру и деятелю культуры Никите Михалкову присваивается звание Героя Труда, подписал президент России Владимир Путин.

Отметим, Никита Михалков является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», также среди его наград — «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля за фильм «Урга — территория любви» (1991), а также премия американской Киноакадемии «Оскар» и Гран-при Каннского кинофестиваля за фильм «Утомлённые солнцем» (1994). Кроме того, его известными фильмами являются «Пять вечеров» (1978), «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974), «Родня» (1981), «Несколько дней из жизни Обломова» (1979), «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1977) и др.