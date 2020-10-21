Самара, , 12:23 — REGNUM Три пациента с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, 62-летний мужчина страдал онкологическим заболеванием, 63-летний мужчина страдал заболеванием печени, а 75-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Всего по области скончались 238 пациентов c COVID-19. При этом коэффициент летальности в регионе составил 1,65 (в России — 1,72), показатель смертности на 100 тысяч населения в области составил 7,45 (в России 17,09).

Отмечается, что в минувшие сутки в области было выявлено 143 случая заражения коронавирусом. Всего было выявлено 14 419 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 11 385 человек.

На учете у врачей стоят 216 человек.

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