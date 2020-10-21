Рязань, 21 октября 2020, 12:15 — REGNUM Подростка с кровоизлиянием в мозг прооперировали в Рязанской областной детской клинической больнице. Хирургическое вмешательство провели менее чем через час после поступления ребёнка из Сасово, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе минздрава региона.
Мальчик поступил в Сасовский ММЦ поздно вечером в тяжёлом состоянии. Родители подростка отрицали травму головы, однако врачи были убеждены в патологии головного мозга — ребёнок жаловался на головную боль и ухудшение зрения. Вертолётом санавиации пациента доставили в Рязань, менее чем через час после этого началась операция — томограмма показала обширное скопление крови между мозговыми оболочками. Врачам потребовалось 40 минут, чтобы удалить гематому.
Через две недели восстановительного лечения подростка выписали из больницы. Он остаётся под наблюдением врачей, но его состояние не вызывает опасений.