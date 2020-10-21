Рязань, , 12:15 — REGNUM Подростка с кровоизлиянием в мозг прооперировали в Рязанской областной детской клинической больнице. Хирургическое вмешательство провели менее чем через час после поступления ребёнка из Сасово, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе минздрава региона.

Мальчик поступил в Сасовский ММЦ поздно вечером в тяжёлом состоянии. Родители подростка отрицали травму головы, однако врачи были убеждены в патологии головного мозга — ребёнок жаловался на головную боль и ухудшение зрения. Вертолётом санавиации пациента доставили в Рязань, менее чем через час после этого началась операция — томограмма показала обширное скопление крови между мозговыми оболочками. Врачам потребовалось 40 минут, чтобы удалить гематому.

«Сразу же после операции и выхода из медикаментозного сна мальчик почувствовал улучшение. Благоприятный исход в данном случае был определён оперативностью работы всех медицинских служб: коллеги из Сасова, санитарная авиация, приёмное отделение и нейрохирургия сработали как единая система», — отметила главный врач детской ОКБ Инна Лебедева.

Через две недели восстановительного лечения подростка выписали из больницы. Он остаётся под наблюдением врачей, но его состояние не вызывает опасений.