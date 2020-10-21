Джакарта, , 12:09 — REGNUM Власти Индонезии подтвердили, что за последние 24 часа в стране выявили 4267 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, по состоянию на 21 октября 2020 года в стране выявлено 373 109 случаев заражения SARS-CoV-2.

Согласно источнику, в Индонезии растёт число пациентов, скончавшихся от коронавируса. За последние 24 часа эпидемия унесла жизни 123 пациентов с COVID-19. Всего от коронавируса в Индонезии скончались 12 857 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общее количество случаев заражения SARS-CoV-2 в столице Индонезии Джакарте превысило 96 тысяч.

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