Анахайм, США, , 12:08 — REGNUM Глава Диснейленда (Анахайм, штат Калифорния, США) Кен Потрок заявил, что парк не будет открыт в ближайшее время из-за невыполнимых требований, которые предъявляют власти Калифорнии. Об этом 21 октября сообщил портал Comicbook.

Ранее Гэвин Ньюсом выпустил рекомендации, согласно которым для открытия Диснейленда необходимо, чтобы в округе Ориндж ежедневно регистрировался только один новый случай заболевания коронавирусом на 100 тыс. жителей.

В своём завлении Потрок назвал рекомендации Ньюсома «наработающими» и сказал, что власти Калифорнии вводя «произвольные правила» игнорируют факт того, что Диснейленд ответственно относится к соблюдению протоколов по охране здоровья.

Он добавил, что из-за действий властей в в обозримом будущем Диснейленд будет закрыт, что приведёт к разорению небольшие семейных предприятий и к тому, что тысячи людей останутся без работы, в результате чего экономике Анахайма и Южной Калифорнии будет нанесён «непоправимый ущерб».

Напомним, Диснейленд в Анахайме был закрыт 13 марта 2020 года из-за карантинных мер, введённых из-за эпидемии коронавируса. Это произошло впервые за долгие годы.

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