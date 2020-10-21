Майкоп, , 12:05 — REGNUM Власти Адыгеи ввели запрет на проведение в регионе спортивных и культурно-массовых мероприятий, а также банкетов в кафе и ресторанах. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава республики Мурат Кумпилов, опубликовав соответствующий указ.

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По словам руководителя региона, ситуация с распространением коронавируса в Адыгее осложнилась, система здравоохранения республики испытывает серьезную нагрузку. Учитывая уровень заболеваемости, было решено пойти на определенные ограничения, отметил Кумпилов.

«В Адыгее запрещены все массовые торжества, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Это означает, что предприятия общепита работают исключительно в качестве места для питания. <…> Еще раз подчеркну: запрещены любые банкеты с любым количеством человек», — написал глава региона.

Кумпилов призвал жителей Адыгеи отложить массовые торжества и избегать участия в них, поскольку именно подобные мероприятия являются одним из основных источников распространения вируса.

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