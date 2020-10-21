Оренбург, , 12:03 — REGNUM В Оренбурге судебная инстанция вынесла постановления об избрании меры пресечения в отношении председателя Оренбургской коллегии адвокатов и предпринимателя, обвиняемых в покушении на крупное мошенничество, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ленинского райсуда города.

Следствие настаивало на заключении под стражу адвоката, однако суд удовлетворил ходатайство стороны защиты. Глава адвокатской коллегии отправлен под домашний арест до 12 декабря 202 года.

Также судебная инстанция отказала в удовлетворении ходатайства следствия о домашнем аресте для бизнесмена. В отношении коммерсанта применили меру пресечения в виде запрета определённых действий. Ему запрещено общаться с лицами, проходящими по делу в качестве свидетелей, обвиняемых, подозреваемых; вести переговоры с использованием средств связи и интернета по обстоятельствам, касающимся расследования дела, кроме как со следователем, защитником, сотрудниками УФСИН РФ по Оренбургской области, без ограничений ведения переговоров для вызова экстренных служб; отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения. Постановления суда не вступили в законную силу.

Напомним, 37-летнему председателю коллегии адвокатов и 41-летнему предпринимателю инкриминируют покушение на мошенничество в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. По данным следствия, они убедили орского бизнесмена заплатить им 5 млн рублей в качестве вознаграждения за помощь по избежание уголовного преследования.

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Дело получило широкий резонанс после того, как стало известно, что задержанным предпринимателем оказался бывший следователь СУ СКР по Оренбуржью Евгений К. Он «засветился» в деле экс-мэра Евгения Арапова. Об этом сообщил адвокат бывшего градоначальника Игорь Рева.

«Именно пауэрлифтер К. проводил ночной обыск в кабинете бывшего главы города в августе 2018 года, и он же на следующий день без понятых весьма своеобразно осматривал денежные купюры, якобы изъятые из сейфа Арапова. О возможной фальсификации доказательств получения Араповым взятки от его заместителя Геннадия Борисова и о сомнительности методов следователя К. я уже заявлял в своём выступлении 4 августа 2020 года в прениях по уголовному делу по обвинению Арапова», — отметил Игорь Рева.

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