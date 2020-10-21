Москва, , 12:03 — REGNUM В Москве 23 октября пройдёт отпевание протоиерея Димитрия Смирнова. Об этом 21 октября сообщает РИА Новости.

Церемонию планируют провести в храме Христа Спасителя. Как ожидается, её проведёт управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.

Как сообщало ИА REGNUM, в возрасте 69 лет умер протоиерей, почетный председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов.

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