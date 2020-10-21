Владикавказ, , 12:02 — REGNUM Власти Северной Осетии окажут поддержку молодым специалистам. Двадцати из них будет предоставлена субсидия на покупку жилья, сообщил 20 октября министр строительства и архитектуры Артур Тотиков.

Десять молодых специалистов получат по миллиону рубелй, еще десять бюджетников — по 400 тысяч рублей. Среди получателей субсидий — представители системы здравоохранения, образования и культуры. При этом возраст тех, кому оказывается помощь, не должен превышать 40 лет, в ограничений по месту проживания — в городе или в селе — нет, отметил министр.

«Часть субсидии в размере 600 тыс. рублей можно направить на первоначальный взнос по ипотеке, а за счет еще 400 тыс. рублей можно оплатить проценты по кредиту», — цитирует Тотикова портал «15-й регион».

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