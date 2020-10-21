Ижевск, , 11:59 — REGNUM Образовательные учреждения Удмуртии не планируют переводить на дистанционное обучение. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов в ходе прямого эфира на своей странице в социальной сети.

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По данным регионального оперативного штаба, в настоящее время семь детских садов республики полностью закрыты на карантин, из них пять — по ОРВИ. В 80 школах на карантин отправлены 126 классов, 36 классов — в связи с коронавирусом. На больничном находится 81 педагог. 195 школ уже отправлены на каникулы.

Из 43 тыс. студентов вузов республики 214 получают лечение в связи с выявлением коронавируса, 1404 — ОРВИ. Всего болеют 3,7% от общего числа студентов. 29 случаев заражения коронавирусом выявлено среди преподавателей вузов.

В числе 35, 3 тыс. студентов средних профессиональных образовательных учреждений 2096 человек лечатся от ОРВИ, у 49 выявлен коронавирус. Это 6% от общего числа. Из 2338 преподавателей и мастеров колледжей коронавирус подтвердили у 32 человек, ОРВИ — у 179 сотрудников. Полностью закрыт на карантин Сарапульский педагогический колледж.

Как сообщало ИА REGNUM, осенние каникулы в школах Удмуртии увеличены на одну неделю. Эта мера позволит разобщить школьные коллективы и сохранить здоровье учителей и учеников. В школах, которые учатся по триместрам, каникулы будут продлены на одну неделю — они начнутся с 12 октября. В школах, где обучение происходит по четвертям, осенние каникулы начнутся на одну неделю раньше — с 26 октября.