Ростов-на-Дону, , 12:02 — REGNUM Расхождение в данных по ежесуточному приросту числа случаев заражения коронавирусом связано с техническими проблемами.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

"Мы даём цифры регионального оперативного штаба. И за эти цифры отвечаем. Призываем СМИ использовать данные на сайте правительства Ростовской области», — уточнили в региональном пресс-центре.

ИА REGNUM напоминает, что 20 октября федеральный портал стопкоронавирус. рф сообщил о 353 новых случаях заражения коронавирусом. В региональном правительстве уточнили, что число носителей инфекции за сутки составило 290 человек. Расхождения данных отмечаются и 21 октября. Оперштаб Москвы сообщает о 305 случаях заражения коронавирусом, правительство Ростовской области — о 292 новых носителях вируса.