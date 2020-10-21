Санкт-Петербург, , 12:07 — REGNUM Исполнительная власть Петербурга не предпринимает никаких действий, чтобы возобновить поставки нужного онкологическим больным препарата этопозид. Об этом с трибуны городского Заксобрания 21 октября заявил руководитель фракции «Справедливой России» Алексей Ковалев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ковалев указал, что этопозид пропал из медицинских центров Северной столицы и аптек с августа 2020 года, а это единственное лекарство от ряда раковых заболеваний.

«К сожалению, со стороны исполнительной власти Петербурга мы не видим никаких движений в сторону решения вопроса», — сказал депутат.

Препарат встроен в схему лечения больных и не имеет адекватных аналогов под другими промышленными названиями, подчеркнул Ковалев. Ранее этопозид производился онкоцентром в Москве и поставлялся в Петербург в нужном количестве, но в поставках нашли некие вредные примеси, в итоге весь объем был отправлен обратно.

«А онкобольные, в том числе родители онкобольных детей, бьют тревогу с августа о том, что им меняют схему лечения», — указал Ковалев. Он пояснил, что препарат можно было бы закупить за рубежом, но поставщик отказывается поставлять этопозид по ценам, которые установлены для оптовых поставок в России.

«Проблема не решается. Те онкобольные, которые могли быть излечены этим препаратом, обречены на смерть, потому что других препаратов не предусмотрено. В это время правительство Петербурга не делает вообще ничего для города и региона, даже не обращается на уровень правительства РФ. Проблемы с поставками других препаратов уже решены. Но именно с этопозидом ситуация не разрешима. Наша фракция направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, чтобы обеспечить срочные закупки за рубежом. Мне непонятно, почему правительство Петербурга с соответствующими предложениями никуда не обращалось и даже не привлекало средства спонсоров», — заявил Алексей Ковалев.

В ответ представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков сообщил, что Смольный на самом деле был вовлечен в решение проблемы. Итогом этой работы стало то, что препарат, пропавший еще в августе, будет поставлен для онкобольных спустя почти четыре месяца, в ноябре 2020 года. За рубежом обещают закупить Etoposide-Teva.