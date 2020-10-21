Москва, , 11:55 — REGNUM В случае, если от учителей потребуют предоставлять справки об отсутствии коронавируса, такие требования должны будут выполняться педагогами. Об этом агентству ТАСС заявил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

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"Если будут требования соответствующие, значит, будут выполняться», — сказал Глушко.

По его словам, на сегодняшний день таких требований нет.

Он отметил, что в случае заражения коронавирусом педагоги смогут продолжать работу в удалённом режиме.