Москва, , 11:54 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал отказаться от некачественных масок, сделанных в Китае, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

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"Рвутся быстро петельки у китайских масок», — констатировал Жириновский.

Он призвал отечественных производителей нарастить производства масок на фоне пандемии коронавируса, а граждан — покупать многоразовые.

«Пусть наши выпускают… Не надо китайские покупать, в день две маски рвется, петельки слишком слабые», — отметил лидер ЛДПР.