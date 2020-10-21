Черкесск, , 11:53 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в целях усиления базы медучреждений для лечения пациентов с COVID-19 был создан еще один резервный госпиталь. Его развернули в Хабезской центральной районной больнице, сообщили 21 октября в региональном оперативном штабе.

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Госпиталь сможет принять на лечение до 150 пациентов. В нем оборудовано105 коек со снабжением кислородом и 42 реанимационные койки. Помимо этого, медучреждение оснащено всем необходимым оборудованием и укомплектовано необходимым количеством медработников, среди которых в основном сотрудники Хабезской ЦРБ.

В госпитале имеются компьютерный томограф, рентген-аппарат, ЭКГ, УЗИ, аппараты Боброва. Помимо имеющихся аппаратов ИВЛ, в ближайшее время поступят дополнительные, закупленные минздравом региона. Для лечения пациентов с COVID-19 созданы необходимые коммуникации, в том числе оборудован резервуар для кислорода, проложены кислородные магистрали.

Напомним, в настоящее время в Карачаево-Черкесии оказывают помощь пациентам с коронавирусом пять лечебных учреждений, в которых развёрнуто 785 коек. По данным оперштаба на 20 октября, число госпитализированных составило 605 человек.