Куала-Лумпур, , 11:46 — REGNUM В министерстве здравоохранения Малайзии подтвердили 862 новых случаев заражения SARS-CoV-2 и три случая смерти, сообщает Antara.

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Таким образом, в Малайзии выявлено 22 225 носителей коронавируса. В штате Сабах по-прежнему зарегистрировано наибольшее количество случаев заражения SARS-CoV-2, а именно 673 случая (78,1%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Королевском дворце Малайзии отложили проведение всех встреч на две недели из-за новых ограничений по борьбе с коронавирусом.

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