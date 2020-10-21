Екатеринбург, , 12:05 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали ещё десять летальных случаев COVID-19, согласно данным на 21 октября 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 20 октября было зарегистрировано девять смертей от инфекции, до этого несколько дней от COVID-19 умирало по семь человек в сутки.

Теперь в регионе подтверждено 718 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. По данным федерального оперативного штаба, в России с начала пандемии умерли 24 952 пациента с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 33 425 случаев заражения коронавирусом.

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