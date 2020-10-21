Чебоксары, , 11:43 — REGNUM ЖК «Ривьера» на площади Речников в Чебоксарах начнут достраивать в середине 2021 года. Об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев во время встречи в рамках приёма граждан по личным вопросам, состоявшегося 20 октября.

Глава региона отметил, что проблемный дом планируют достроить при участии Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Начать строительство могут после завершения судебных разбирательств.

«Сделаем все, чтобы помочь. Если все пойдет по плану, в середине 2021 года начнем достраивать объект», — заверил он.

Разрешение на строительство 22-этажого дома было выдано еще в 2015 году. Строительно-монтажные работы прекращены на уровне устройства плиты перекрытия 13-го этажа. В феврале 2020 года данный объект был включен в Единый реестр проблемных объектов. Застройщик же ООО «Фирма «Старко» признан банкротом. Открыто конкурсное производство, утвержден конкурсный управляющий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Чувашии разразился скандал в связи с появлением 23-этажного небоскрёба в исторической части Чебоксар, который изуродовал облик набережной. Выяснилось, что ранее данный участок приобрела строительная компания «Старко». В июне 2020 года ООО «Фирма «Старко» признана банкротом. Последними объектами, которые возводило «Старко», стали жилые комплексы «Ривьера» и «Альбатрос» на берегу Волги в районе речпорта Чебоксар, при этом обе высотки были включены в реестр проблемных домов.

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