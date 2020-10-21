Омск, , 11:40 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявили у 173 человек, за весь период — у 13 891. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 октября в региональном оперативном штабе.

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Выздоровели 10 580 жителей региона, в том числе 80 — за прошедшие сутки.

По данным оперштаба, в Омской области проведено 585 695 анализов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 20 октября в Омской области коронавирус был выявлен также у 173 человек.

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