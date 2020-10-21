Хабаровск, , 11:42 — REGNUM Из Хабаровска в госпиталь для коронавирусных пациентов в посёлок Переяславская района имени Лазо отправились десять студентов-медиков старших курсов. Они будут помогать в лечении пациентов с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Студенты будут работать на должностях среднего медицинского персонала, также продолжат дистанционное обучение.

Ребята займутся оформлением медицинских документов в госпитале, забором крови, будут измерять пациентам давления и другие необходимые показатели, ставить уколы, участвовать в диагностики заболеваний.

Перед командировкой студентов обучили работе с коронавирусными пациентами, они прошли курс и сдали зачёты.

Ранее все студенты прошли курс работы с ковид-больными и успешно сдали экзамен.

В Хабаровском крае развернуто 1929 коек, загруженность составляет 83,98%. Активно разворачиваются дополнительные места в государственных учреждениях, потребность в квалифицированных кадрах также увеличивается. Всего в ДВГМУ обучается 297 ординаторов, большая часть уже трудоустроены в учреждения на должности средних и младших медицинских работников. Студенты работают в онкоцентре, перинатальном, в стационарах ковидных госпиталях, участковыми терапевтами.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края призывают на помощь волонтёров и студентов-медиков для работы в поликлиниках и больницах — кадров не хватает.