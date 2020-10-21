Рязань, , 11:40 — REGNUM В Рязанской области 20 октября подтверждено 102 случая заражения коронавирусом, что на 13 больше показателя предыдущих суток, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. В больницах находятся 318 пациентов.

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Всего в регионе подтверждено 9705 положительных тестов на коронавирус. В тяжёлом состоянии в больницах 33 пациента, из них 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Завершили лечение 7164 человека, в том числе 41 выписан за истекшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба, 20 октября в регионе зарегистрировано два летальных исхода. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 58 человек.