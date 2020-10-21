Владикавказ, , 11:35 — REGNUM В Северной Осетии в 2020 году получили поддержку от властей региона 85 молодых семей. Им предоставили свидетельства на покупку или строительство квартир или домов. Размер субсидий составляет 35% от стоимости жилья. Об этом сообщил 20 октября министр строительства и архитектуры Артур Тотиков.

По его словам, в очереди на получение поддержки по программе для молодых семей состоят в настоящее время свыше 1000 человек. Попадают для участия в программу супруги в возрасте не старше 36 лет.

«Востребованность большая. Мы очень часто получаем звонки о том, что очередь медленно идет или сдвигается вниз. Объясняю, что сдвиги в очереди могут быть из-за того, что у кого-то родился ребенок. Приоритет отдается семьям с детьми», — цитирует главу минстроя «15-й регион».

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