Москва, , 11:34 — REGNUM Правительство РФ договорилось с Министерством финансов РФ о выделении денежных средств на создание противопожарного центра «Север». Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде РФ заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«Мы договорились с Минфином о выделении 5 млрд рублей на создание противопожарного центра «Север». Это позволит нам и технику закупить — порядка 6 вертолётов и легкомоторных самолётов. На работу потребуется также привлечь около 300 человек личного состава», — сказала Абрамченко.

Она назвала такой шаг важным, и «регионы нас об этом давно просили».