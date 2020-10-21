Салехард, , 11:34 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 175 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 21 октября сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них 12 новых случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов, в Салехарде — 33, в Ноябрьске — 19, в Муравленко — 23, в Надыме — 13.

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 288 случаев.

«Статистика оперштаба вчера вызвала вопросы. Федеральный центр выдал для Ямала цифру зараженных COVID-19, включающую и больных с симптоматикой, и бессимптомных носителей. Носительство без клинических проявлений не требует лечения, не оказывает нагрузку на здравоохранение. Такие люди должны строго соблюдать самоизоляцию и контролировать свой статус тестами. Поэтому в ежедневную сводку эти случаи ранее не включались. Сегодня мы возвращаемся к прежнему принципу публикации данных», — пояснила руководитель оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 21 октября зарегистрировано 18 761 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 903 человека, 111 пациентов с COVID-19 скончались.