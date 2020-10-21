Майкоп, , 11:54 — REGNUM Работодателям Адыгеи рекомендовано перевести не менее четверти своих сотрудников на удаленный режим работы из-за ухудшения в республике ситуации с коронавирусом. Это следует из указа главы региона Мурата Кумпилова, которым вносятся изменения в ранее подписанный указ о введении режима повышенной готовности.

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«Постановляю определить режим работы организаций с сохранением работы в удаленном доступе, обеспечив перевод на дистанционный режим работы не менее 25% численности работников, если это не нарушает функционирование организации», — сказано в документе.

При этом список из 25% сотрудников, переведенный на дистанционный режим работы, должен формироваться без учета лиц старше 65 лет, поскольку пожилых людей предписано перевести на удаленку в обязательном порядке.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Адыгее с середины октября отмечается резкий рост заболеваемости COVID-19, уже несколько раз обновился антирекорд по числу выявленных за сутки носителей коронавируса. На этом фоне власти республики рассматривают вопрос о продлении в школах осенних каникул.