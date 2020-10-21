Ухань, Китай, , 11:29 — REGNUM Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) планирует построить к 2025 году многоразовый космоплан Tengyun, сообщает издание Space News.

Многоразовая двухступенчатая система обеспечит горизонтальный взлет космического корабля Tengyun. В CASC сообщили, что космический корабль сможет выводить на орбиту космонавтов, грузы и спутники.

Китайская корпорация представила свои проекты на международном коммерческом аэрокосмическом форуме в Ухане. В частности, к 2023 году CASC планирует удвоить количество запусков своих ракет серии Kuaizhou.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская космическая компания «Саньцзян» испытала технологии межспутниковой связи с помощью лазеров. Спутники «Синъюнь-2 01» и «Синъюнь-2 02» установили и наладили двустороннюю телекоммуникацию со стабильной телеметрией.

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