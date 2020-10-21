Даллас, США, , 11:26 — REGNUM Жительница американского штата Техас скончалась от последствий заражения коронавирусной инфекцией непосредственно на борту самолета, совершавшего посадку в штате Аризона, сообщает 21 октября телеканал CNN.

По данным властей округа Даллас, инцидент произошел в июле. В качестве причины смерти указывается, что у молодой женщины были хронические заболевания. В связи с необходимостью сохранения личной информации скончавшейся власти не стали разглашать более подробные сведения.

В общей сложности в округе Даллас от последствий заражения новым коронавирусом скончались более 550 человек. Всего на территории США на сегодняшний день выявлено более 8 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали свыше 220 тыс. человек.