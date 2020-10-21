Село Шарлык, Оренбургская область, , 11:24 — REGNUM В Оренбургской области полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения применили оружие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошел в Шарлыкском районе возле села Путятино водитель отечественного автомобиля проигнорировал требования автоинспектора об остановке. Полиция намеревалась проверить водителя в связи с тем, что на передних боковых стеклах машины имелась слишком темная тонировочная пленка.

Нарушитель увеличил скорость и попытался скрыться. Служебный автомобиль полиции с включенной световой и звуковой сигнализацией начал преследование. Во время движения экипаж ДПС принял решение о применении табельного оружия. После предупредительного выстрела старший инспектор ДПС совершил несколько выстрелов по автомобилю нарушителя. В результате водитель был задержан.

Известно, что нарушителем оказался 19-летний житель Башкирии. Он управлял автомобилем будучи в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено четыре административных дела: за невыполнение требования правоохранителей об остановке; пьяную езду; управление транспортом, не прошедшим техосмотр; злоупотребление тонировкой стекол автомобиля.