Ижевск, , 11:21 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 21 октября провели 458 096 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 3868 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3110 исследований.

Напомним, ранее максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на 18 октября — 5144 исследования. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в республике ещё два человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 135 человек.