Иркутск, , 11:20 — REGNUM По состоянию на 21 октября в Иркутской области коронавирус выявлен у 22 368 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 183 случая заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперштабе.

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Выздоровели ещё 122 человека. Общее количество выздоровевших в регионе — 18 431.

За сутки в Иркутской области от COVID-19 скончались 11 человек, за весь период — 330. От иных причин умер один носитель коронавируса, за весь период — 103.

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Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 20 октября в Иркутской области было выявлено 180 носителей коронавируса, от COVID-19 скончались восемь пациентов.

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