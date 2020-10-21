Уфа, 21 октября 2020, 11:25 — REGNUM Сменить летнюю резину на зимнюю рекомендуют водителям в Башкирии. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства (Минтранс) региона.
Отмечается, что в республике ожидается установление временного снежного покрова, наступление предзимья и ночные заморозки. В связи с этим, водителям транспортных средств уже сейчас нужно проверить свой автомобиль на наличие возможных неисправностей и сменить летнюю резину на зимнюю.
Чиновники напоминают, что при первых обледенениях на дорогах водителям нужно быть очень аккуратными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
По сообщению Башкирского управления по гидрометеорологии и окружающей среды, 23 октября в регионе ожидается дождь со снегом, утром на дорогах гололедица, температура ночью может понизиться до 12 градусов мороза.
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